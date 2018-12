Il settore metallurgico continua a essere un motore della crescita economica

Il settore metallurgico ha ottenuto ottimi risultati nell’ultimo anno in Slovacchia, ed è stato uno dei principali motori di crescita dell’industria, secondo una redatta da Euler Hermes, società di assicurazioni del credito del gruppo Allianz. Nel 2017, l’industria metallurgica slovacca ha conseguito ricavi per circa 9 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Le tre società che guidano il comparto siderurgico slovacco sono la United States Steel Košice, che nel 2017 ha superato i 2,6 miliardi di ricavi con un incremento del 30%, seguita da Slovalco,con sede a Žiar nad Hronom (regione di Banská Bystrica) e Bekaert Hlohovec, nella regione di Trnava.

Il successo di questa branca industriale è legato all’aumento dei prezzi dell’acciaio, all’adozione di misure per ridurre l’importazione di determinati prodotti acciaiferi a prezzi inferiori al valore normale (il cosiddetto dumping) e anche all’aumento della domanda di prodotti di acciaio. Secondo le stime degli analisti, questa tendenza dovrebbe continuare. L’Associazione mondiale delle imprese metallurgiche prevede che entro il 2019 la domanda mondiale di prodotti metallurgici crescerà di circa il 3%, e del 5,3% nell’UE.

Malgrado sia uno dei più redditizi, questo settore industriale è anche soggetto a rischi. Secondo Martin Bak, risk manager di Euler Hermes, questi sono principalmente l’eccessiva produzione globale di acciaio, l’instabilità del prezzo di acciaio e ferro, la riduzione della domanda cinese, l’inadeguata gestione della capacità produttiva o l’intensificazione di misure protezionistiche nei mercati chiave.

In Slovacchia l’industria metallurgica deve affrontare diverse sfide, come la carenza di lavoratori qualificati o gli alti prezzi dell’elettricità. Inoltre, deve reagire con flessibilità alle decisioni della politica internazionale, essendo un settore orientato all’esportazione per circa i tre quarti della produzione.

