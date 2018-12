Il governo approva la candidatura di Bratislava per la sede dell’ELA

Il consiglio dei ministri ha approvato ieri nella sua riunione settimanale l’offerta di Bratislava per la sede della futura autorità europea per il lavoro (ELA- European Labour Agency), la cui creazione è stata annunciata nel settembre 2017 e che dovrà essere dislocata – come le altre agenzie decentralizzate dell’UE – in uno degli Stati membri dell’Unione, ovviamente Regno Unito escluso.

Secondo il ministero del Lavoro slovacco, l’interesse mostrato dalla Slovacchia per l’agenzia ha ricevuto prime reazioni positive nei circoli diplomatici, secondo cui quella di Bratislava dovrebbe essere considerata una candidatura forte, anche considerando che è l’unico paese dell’Eurozona ad essersi fatto avanti finora, e allo stesso tempo l’unico della zona euro dove ancora non ha sede un’agenzia o istituzione dell’UE. Nella proposta di candidatura del ministero del Lavoro di spiega che la Slovacchia ha una posizione geografica unica e costi operativi complessivi decisamente inferiori a una qualsiasi altra capitale dell’Europa occidentale, e può garrantire un buon livello di sicurezza, essendo secondo Eurostat il quarto paese più sicuro nell’UE.

L’ , che tra i suoi compiti dovrebbe garantire che le norme dell’UE sulla mobilità del lavoro siano applicate in modo equo, semplice ed efficace, dovrebbe iniziare a lavorare nel 2019 e raggiungere la sua piena capacità operativa entro il 2023. Si tratta di una struttura permanente con uno staff di 144 persone, alcune delle quali, distaccate dai paesi UE, faranno da ufficiali di collegamento nazionali. Il bilancio annuale dell’ELA si stima che dovrebbe essere di poco superioe ai 50 milioni di euro, coperti interamente dall’UE.

Il primo requisito per candidare la capitale a sede di ELA è l’offerta di un edificio amministrativo appropriato e con attrezzature idonee, e la garanzia di un contratto stabile di locazione per almeno dieci anni. La location deve avere disponibilità di infrastrutture sviluppate e un facile accesso per gli altri Stati membri dell’UE, con capacità sufficiente di alloggio e servizi di qualità per i familiari dei futuri dipendenti ELA. La scelta dell’offerta appropriata sarà fatta dai rappresentanti dei governi dell’UE.

La Slovacchia aveva già tentato lo scorso anno di accaparrarsi la più succulenta sede dell’EMA, l’agenzia europea del farmaco, un boccone su cui anche Milano aveva messo gli occhi ma che poi è andato ad Amsterdam.

(Red)