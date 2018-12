Occupazione in aumento in Slovacchia, in ottobre + 2,4% nell’industria

L’occupazione in Slovacchia è aumentata in ottobre su base annua per gran parte dei settori economici, secondo i dati diffusi dall’Ufficio di Statistica oggi. La crescita più rapida è il +6,9% nei servizi selezionati di mercato, seguita dal +5,7% per le vendite e riparazioni di autoveicoli, dal +5,4% delle attività ICT, dal 5,2% di trasporti e magazzinaggi e dal 5% negli alloggi. Incrementi annui più moderati per le costruzioni (3,8%), le vendite al dettaglio (3%), l’industria manifatturiera (2,4%).

Nel complesso, nei primi dieci mesi del 2018, il tasso medio di occupazione è aumentato del 7,1% annuo nel settore ICT; del 6,7% nelle imprese di trasporto e magazzinaggio, del 6,5% nelle attività di vendita e riparazione di veicoli a motore e del 6,3% in ristoranti e bar.

(Red)

Illustr. aroblesgalit