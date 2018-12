Turismo, a Bratislava crescita esponenziale di gruppi cinesi

Secondo una nota pubblicata dall’Ente Turismo di Bratislava, il numero di turisti cinesi in visita nella capitale slovacca di anno in anno. Nel 2018 il numero di presenze cinesi è aumentato del 24% rispetto all’anno precedente. Attualmente i cinesi sono al quinto posto tra i visitatori stranieri a Bratislava, dopo cechi, tedeschi, austriaci e britannici. Questo risultato, dice l’ente, è anche dovuto allo sviluppo della cooperazione dell’ente stesso con agenzie turistiche e giornali cinesi.

Nei primi tre trimestri del 2018 a Bratislava le presenze di turisti cinesi si sono attestate a 43.215, un numero in crescita del 12,5%, con più di 54 mila pernottamenti (+14%), vale a dire appena 1,24 notti per turista, la metà del dato globale. Il totale di presenze turistiche nella capitale tra gennaio e settembre 2018 è stabile intorno a 970 mila. Ma è nella prima metà dell’anno che si è vista da parte cinese la crescita più vivace del numero di presenze, dato che i 25.770 cinesi arrivati in città nel primo semestre hanno registrato un incremento del 23,7% su base annua.

