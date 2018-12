Delegazione cinese valuta i prodotti lattiero caseari della Slovacchia

Su invito dell’Associazione slovacca dei produttori è in Slovacchia una delegazione cinese di esperti veterinari dell’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica Popolare Cinese che hanno visitato diversi impianti di produzione di latte e prodotti lattiero caseari allo scopo di verificare la qualità dei processi utilizzati e i controlli alimentari e sanitari per comunicare poi i risultati alle autorità politiche della Cina.

La Slovacchia ha da tempo espresso la volontà di esportare in Cina alcuni dei suoi prodotti caseari, e il compito degli esperti cinesi è fornire dati e preparare la documentazione per una risposta a tale richiesta. La delegazione cinese, di cui fanno parte anche membri della diplomazia economica del dragone, ha inoltre fatto visita ai centri dell’Autorità veterinaria e alimentare statale (ŠVPS) siti in Dolny Kubin, Poprad, Zvolen e Bratislava. Dal 2013 per la vendita in Cina di prodotti lattiero caseari è necessario un accordo bilaterale con i paesi esportatori. La Slovacchia aveva chiesto l’autorizzazione nel 2014.

(Red)

