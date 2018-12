Il 35% degli slovacchi non si può permettere spese inaspettate

Più di un terzo degli slovacchi non è in grado di affrontare spese impreviste, secondo i dati di Eurostat, una quota di poco superiore alla media dell’UE ma che è in continua diminuzione. Nel 2017 il 35% delle persone ha dichiarato di poter avere grossi problemi finanziari in caso di malattia, incidenti, o danni alla lavatrice o all’auto. L’anno prima il 38% delle persone erano in questa condizione. Secondo una , ad essere più minacciati dall’insicurezza economica sono i genitori single.

In Europa, la situazione peggiore è quella in Lituania (dove il 59,9% delle persone sono in questa condizione), Croazia (56,2%) e Bulgaria (53,2%). Malta (15,8%), Svezia (19,7%), Lussemburgo (20,4%) e Austria (20,6%) sono i paesi dove questi problemi sono meno sentiti.

Nella regione centroeuropea, in Polonia è a rischio il 34,8% della popolazione, in Repubblica Ceca il 28,1% e in Ungheria il 31,5%.

(Red)

Foto pixabay CC0