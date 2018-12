La primavera è arrivata: da Genova a Roma in due settimane

Dopo gli entusiasti applausi con i quali gli ospiti dell’evento di inaugurazione della Mostra “ 1918-1968. Dalla nascita della Cecoslovacchia alla Primavera di Praga ”, a Genova il 20 novembre scorso hanno apprezzato la presentazione del libro di Ludvík Vaculík La primavera è arrivata (alcune foto e i dettagli nel seguito), il 5 dicembre le traduttrici del volume Stefania Mella e Michaela Šebőková Vannini porteranno la raccolta di fejetony a Roma, sul palco della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria : con l’intervento di Federigo Argentieri (John Cabot University di Roma), il 5 dicembre alle ore 14:30 le troverete nella Sala Marte. Seguirà il firmacopie allo Stand G54 dell’editore (Gruppo Editoriale Tangram, Trento).

Genova, 20 novembre

La serata inaugurale della Mostra fotografica 1918 – 1968 Dalla nascita della Cecoslovacchia alla Primavera di Praga ha trovato la bellissima Sala dei Chierici della Biblioteca Civica Berio gremita di ospiti italiani e di cechi e slovacchi residenti in Liguria ma non solo; abbiamo incontrato le rappresentanze da Roma (Console Jana Karfíková per l’Ambasciata di Roma, Petra Brezačková per il Centro ceco Roma), da Milano (Simona Calboli, Centro ceco Milano) e da Torino (Maja Straková per l´Associazione Amici della Slovacchia MY&VY). Abbiamo intravisto e fotografato anche Tomáš Skuhravý, l’ex calciatore del Genoa. La serata organizzata dai due consolati onorari, in collaborazione con l’associazione ceca Cechia Liguria e Piemonte (Hana Klímová), è stata aperta dall’intervento “ceco-slovacco” dei consoli onorari di Repubblica Ceca in Liguria e Piemonte Franco Aprile e di Repubblica Slovacca in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Giuseppe Pellegrino. Successivamente è stata la volta degli interventi dei rappresentanti della città di Genova: il vice sindaco Stefano Balleari e il cultural services manager Maurizio Gregorini.

È seguita la presentazione del volume di Ludvík Vaculík La primavera è arrivata: Stefania Mella, docente di letteratura ceca presso l’Università degli Studi di Udine, ha fatto un’introduzione al periodo storico e letterario che portò alla Primavera di Praga e ha presentato Ludvík Vaculík; Michaela Šebőková Vannini ha invece spiegato il perché di questa traduzione, descrivendo alcuni interessanti aspetti del libro e facendo una lettura dal fejeton La primavera è arrivata, 1977.

Il programma è proseguito con un concerto intitolato MY COUNTRY: al pianoforte Michele Varriale e la bravissima flautista Hana Budišová Colombo hanno scelto alcuni brani o loro parti di vari compositori di origine ceca.

La serata si è conclusa con un cocktail: un momento graditissimo per socializzare assaggiando specialità genovesi dolci e salate. I due consoli onorari, con la gentile collaborazione della console Jana Karfíková, hanno tagliato la torta bianco-rosso-blu decorata con le bandiere ceca e slovacca.

(Red)