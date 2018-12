DiscoverEU: 12.000 pass per i diciottenni che vogliono scoprire l’Europa nel 2019

BRUXELLES\ aise\ – La Commissione europea dà il via alla seconda edizione del . Dal 29 novembre fino a martedì 11 dicembre i 18enni europei possono presentare la loro candidatura per ottenere un pass di viaggio e partire l’estate prossima alla scoperta dell’Europa. L’iniziativa è lanciata sulla scia del successo della prima edizione, che ha offerto a 15000 giovani l’opportunità di viaggiare attraverso l’Europa tra luglio e ottobre 2018. Molti di loro hanno partecipato agli eventi organizzati nel corso dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

Il Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: «È molto bello vedere che i giovani approfittano di questa nuova opportunità per scoprire le culture e le tradizioni europee, toccare con mano cosa significhi la diversità europea e stringere amicizie altrimenti impossibili. La prima edizione ha dimostrato che i giovani acquisiscono maggiore fiducia in loro stessi e nuove competenze, quali ad esempio la capacità di prendere l’iniziativa e di parlare altre lingue. DiscoverEU non è un semplice viaggio, ma un’esperienza per la vita».

Chi può partecipare e come?

Potranno partecipare a questa seconda edizione tutti i cittadini dell’UE nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2000.

Le persone interessate possono presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani, sul quale dovranno registrarsi e condividere i programmi di viaggio. I candidati saranno selezionati in base alle risposte a un quiz costituito da cinque domande a scelta multipla, riguardanti la cultura e la diversità europee, le iniziative dell’UE destinate ai giovani e le prossime elezioni del Parlamento europeo, e comprendente anche un’ulteriore domanda su un argomento collegato alla seconda edizione.

I candidati prescelti potranno viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo compreso tra 1 e 30 giorni.

Per questa seconda edizione la Commissione incoraggia in special modo la partecipazione delle persone che hanno esigenze particolari o che si trovano ad affrontare sfide sociali. La Commissione metterà a disposizione delle persone con esigenze particolari informazioni e consigli e coprirà le spese necessarie per l’assistenza speciale (per esempio, un accompagnatore o un cane guida per i partecipanti ipovedenti).

I candidati prescelti possono viaggiare da soli o in gruppi formati al massimo da cinque persone (tutte diciottenni). Di norma, useranno il treno. Tuttavia potranno anche utilizzare, se necessario, altri mezzi di trasporto come l’autobus o il traghetto o, in casi eccezionali, l’aereo, così da rendere possibile una partecipazione da ogni angolo del continente. In tal modo potranno partecipare all’iniziativa anche i giovani che vivono in regioni remote o insulari dell’UE.

Ad ogni Stato membro dell’UE è stata attribuita una quota di pass proporzionale al rapporto tra la sua popolazione e quella totale dell’Unione europea.

Contesto

L’iniziativa DiscoverEU, varata nel giugno 2018 con una dotazione di bilancio di 12 milioni di €, ha dato finora a oltre 15 000 giovani la possibilità di viaggiare attraverso l’Europa. L’obiettivo è dar loro nuove opportunità di scoprire il ricco patrimonio culturale del continente, conoscere altre persone, imparare da altre culture e vivere in prima persona cosa significhi essere europei.

Il riscontro da parte dei partecipanti è positivo. Per molti si è trattato del primo viaggio senza genitori o altri adulti e la maggior parte ha dichiarato di essere diventata così più indipendente. I partecipanti hanno inoltre affermato che l’esperienza DiscoverEU ha consentito loro di comprendere meglio le altre culture e la storia europea. Ritengono anche che grazie a DiscoverEU sia migliorata la loro conoscenza delle lingue straniere. I due terzi dei partecipanti hanno dichiarato che non sarebbero stati in grado di acquistare il pass di viaggio senza DiscoverEU.

La Commissione europea ha proposto una dotazione di bilancio di 700 milioni di € per DiscoverEU nell’ambito del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027). Se il Parlamento europeo e il Consiglio approveranno la proposta, saranno 1,5 milioni i diciottenni che potrebbero partire tra il 2021 e il 2027.

