Domenica il Mercatino dell’Avvento italiano a Bratislava

Questa domenica 2 dicembre si svolge a Bratislava il primo Mercatino dell’Avvento organizzato dalla comunità della Santa Messa in lingua italiana alla Chiesa “Fatebenefratelli” della capitale slovacca. L’appuntamento è in centro storico, presso il centro culturale cattolico “Dom Quo Vadis”, dove sarà possibile acquistare in particolar modo prodotti alimentari e diverse specialità gastronomiche italiane cucinate appositamente e confezionate per essere gustate sul posto o assaporate a casa propria.

Il Mercatino dell’Avvento offrirà inoltre numerosi gadget e articoli perfetti per i regalini di Natale, tra cui bigiotteria, profumi, foulard, oggettini swarowski, accessori e abbigliamento, che negli anni scorsi avevano fatto di quella italiana la bancarella più ricercata del Christmas Bazar organizzato dalle comunità straniere nella capitale. Saranno presenti sui tavoli in Quo Vadis anche alcuni prodotti di altri paesi che parteciperanno al mercatino italiano: dalla Spagna, paella e tortillas, e dalla Polonia alcuni dolci tipici natalizi.

Tutto il ricavato delle vendite sarà devoluto alle Suore di Maria Teresa di Bratislava che lo utilizzeranno per opere di carità.

Mercatino dell’Avvento

Quando: domenica 2 dicembre 2018 oe 10-20

Dove: Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie, Bratislava ( )

Info: