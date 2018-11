Trovate 300 pagine caso Technopol, esonerato capo del tribunale

Il ministro della Giustizia Gábor Gál (Most-Hid) ha informato la stampa che sono state ritrovate le circa 300 pagine che erano state perse nel fascicolo relativo al caso Technopol. Autori del ritrovamento gli avvocati di una delle parti interessate, che sono incappati nelle pagine mancanti nel corso dell’esame di un altro dossier, che, secondo Gál, non è direttamente attinente al caso in questione e si riferisce al registro commerciale e al caso Technopol.

Nel frattempo, il ministro ha deciso di punire la presidente della Corte distrettuale di Bratislava I, Anna Kasajová, rimuovendola dalla carica dopo la scoperta della sparizione, perché non aveva ritenuto necessario informare il ministro della Giustizia e il presidente della Corte regionale in merito al fascicolo di cui si scoperse la mancanza già ad agosto. Tuttavia, Gál pensa che si possa escludere l’intenzionalità del fatto, ma he si tratti piuttosto di una cattiva gestione dell’archivio del tribunale. Cercando con più impegno si sarebbero potute ritrovare anche subito, ha detto.

(Red)

Foto cc by