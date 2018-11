Firmato un accordo di cooperazione tra Slovacchia e Germania

Il ministro degli Affari esteri ed Europei slovacco Miroslav Lajčák un accordo con il collega tedesco Heiko Maas su un programma di cooperazione tra la Slovacchia e la Germania – suo principale partner commerciale e di investimenti – per il periodo 2019-2021.

Il documento di intesa tra i due ministeri per un “dialogo rafforzato” spazia in diversi settori dell’economia, dell’economia digitale, della sanità, degli affari interni, dell’istruzione, dell’ambiente e della difesa. Ognuna delle parti dovrà ora istituire gruppi di lavoro che si incontreranno regolarmente una volta all’anno e si occuperanno di progetti di interesse comune, tra i quali sono stati citati ad esempio gli orientameni del settore automobilistico, il sistema di valutazione della qualità delle cure ospedaliere o i programmi di scambio di studenti. Il programma di lavoro dell’intesa è stato fissato sulla base di un memorandum d’intesa firmato tra i due ministeri a Wolfsburg, in Germania.

Sottolineando l’importanza dell’accordo, il ministro slovacco Lajčák ha ricordato che «la Germania è il nostro principale partner e alleato in politica estera, sicurezza ed economia», senza dimenticare l’importanza degli investimenti tedeschi per l’economia della Slovacchia.

Nell’incontro avuto a Berlino, i due ministri degli Esteri hanno affrontato temi quali le relazioni bilaterali, le questioni più di attualità in politica estera, i temi europei, la crescita dell’estremismo, gli sviluppi nei Balcani occidentali, la presidenza slovacca nel Gruppo di Visegrad e, la prossima presidenza della Slovacchia nell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE), dal 1° gennaio prossimo. Il capo della diplomazia slovacca ha informato l’omologo tedesco delle priorità già nel programma per la presidenza OSCE, anche nel contesto dell’attuale crisi tra Russia e Ucraina nel Mar d’Azov.

