La disuguaglianza nel mondo sta aumentando?

Joe Hasell, economista dell’Università di Oxford, ha pubblicato uno studio che mostra l’aumento o la diminuzione della disuguaglianza all’interno di molti Paesi del mondo tra il 1990 e il 2015, cioè in quello che definisce l’arco di una generazione. Hasell ha usato l’indice della disuguaglianza più famoso, , che misura la disuguaglianza in una scala da zero a uno o, per renderlo più facile da leggere, da zero a cento: mano a mano che ci si sposta da zero verso cento la disuguaglianza aumenta.

Il grafico che l’economista ha ricavato mostra che la situazione è molto varia.

Per leggere facilmente il grafico bisogna pensare che tutti i Paesi che si trovano sopra la linea che indica valori uguali nel 1990 e nel 2015 hanno peggiorato la propria situazione in termini di uguaglianza economica tra i cittadini, mentre tutti quelli che si trovano sotto la linea l’hanno migliorata. Più si scende verso il basso e verso sinistra e minore è la disuguaglianza all’interno di un Paese mentre le nazioni con più alta disuguaglianza si trovano in alto e a destra.

In Italia, per esempio, il valore nel 1990 era inferiore a trenta mentre adesso è attorno a 35: la disuguaglianza è aumentata. In Algeria, al contrario, si è scesi da un valore 40 a meno di 30. La situazione è migliorata in Russia, Brasile, Messico. È rimasta praticamente uguale in Francia. È peggiorata negli Stati Uniti, in Indonesia, in India e in Pakistan. Ma persino in Cina, nonostante la forte crescita economica, la disuguaglianza è cresciuta e in modo evidente.

Secondo Hasell i dati mostrano che la crescita della disuguaglianza non sia inevitabile e che le politiche adottate dai singoli Paesi possano fare la differenza.

(Paolo Magliocco, cc by nc nd)

Foto cc by nc sa