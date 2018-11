Quanto valgono in Slovacchia le pensioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti

La in Slovacchia alla fine di ottobre era pari a 443,78 euro, con un aumento di 15,76 euro in confronto alla fine di ottobre 2017. Questo tipo di trattamento pensionistico riguarda oltre 1 milione di persone, secondo i dati della previdenzia sociale Sociálna poisťovňa.

La pensione di invalidità, che in Slovacchia è percepita da 237 mila beneficiari, varia dai 203,75 euro in media per le persone con disabilità fino al 70% (3,54 euro in più su base annua) ai 368,17 euro (+8,02 euro) per chi ha un tasso di invalidità superiore al 70%.

Le pensioni di vedovanza hanno raggiunto alla fine di ottobre 2018 una media di 255,43 euro, che vengono elargiti a una platea di 292,6 mila donne vedove, mentre i quasi 48mila uomini vedovi arrivano a 201,32 euro.

Infine, i 18,9 mila orfani registrati nel sistema statale di previdenza, che erano a carico dei genitori alla loro morte, hanno ricevuto nel mese di ottobre una media di 130,76 eur.

