Ogni slovacco ha 800 euro di debito in media

Il ammonta a circa 800 euro, 45 euro in meno rispetto al 2016. I prestiti sono richiesti più frequentemente dagli uomini – il 52% dei debitori, che hanno un debito medio di 874 euro. La percentuale di donne costituisce il 48% dei debitori, con debito medio di 711 euro. La maggior parte dei mutuatari, il 21% in tutta la Slovacchia, vive nella regione di Banská Bystrica (con un debito di 675 euro in media), seguita dalle regioni di Nitra (18%, 773 euro) e Košice (14%, 746 euro). Bratislava registra il debito medio più alto, 1019 euro, e i mutuatari rappresentano l’8% del totale. Questi dati provengono da una recente analisi condotta da KRUK, una società multinazionale che opera nel campo della gestione del credito ed è presente in diversi mercati europei.

(Red)

Foto pixabay CC0