Le migliori città al mondo per trovare lavoro: Bratislava è 65a

La capitale della Slovacchia ottiene un risultato modesto (65/100) in cui è più facile trovare lavoro. L’analisi è stata pubblicata da Movinga, che fornisce servizi online di trasloco con sede a Berlino. Esperti tedeschi hanno esaminato le città che offrono le migliori opportunità nel settore del lavoro, specialmente nei paesi dell’OCSE, che forniscono più facilmente dati utili per le statistiche, e città come Singapore e Hong Kong, che stanno vivendo una forte crescita del mercato del lavoro.

Sono state valutate tre aree chiave: la forza economica delle start-up e delle aziende consolidate, il tenore di vita (compresi reddito disponibile e servizi sanitari) e l’inclusione di donne, giovani ed espatriati nel mondo del lavoro.

La digitalizzazione consente alle aziende di assumere dipendenti qualificati da tutto il mondo, ha dichiarato Finn Age Hänsel, CEO di Movinga. Tuttavia, nelle città che offrono alti salari, i costi sanitari e le tasse sono spesso ugualmente alti. Alcune città offrono grandi opportunità per gli uomini, ma salari più bassi e minori opportunità di avanzamento professionale per le donne.

La migliore città per trovare lavoro è risultata essere Boston, negli Stati Uniti, per ragioni legate a una forte economia, all’elevato reddito disponibile e alle opportunità professionali che offre alle donne. Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nonostante occupi solo il 93° posto, è la città che offre le migliori opportunità di lavoro ai giovani grazie al suo forte sviluppo economico. Alcune città tedesche si distinguono nelle prime 15 posizioni, come Monaco di Baviera, Amburgo, Stoccarda, Francoforte e Berlino, mentre Londra è al sesto posto.

Tra i paesi del gruppo Visegrád, Praga si trova al 40° posto, Budapest al 58° posto, Varsavia non è inclusa nella classifica. E Bratislava, come si diceva all’inizio, è al 65°.

Per quanto riguarda l’Italia, Milano è solo all’86° posto, Roma al 92°. Le ultime posizioni nella classifica sono occupate da città messicane e Atene, al 100° posto.

