Il mondo è sempre più ricco e disuguale

Il reddito disponibile a livello mondiale continua a crescere. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale l’aumento sarà nei prossimi due anni attorno al 3,7%. Nell’ultimo decennio la media della crescita del Pil dell’intero pianeta è stato attorno a questa percentuale e nei dieci anni precedenti era stata del 3,9%. Anche il reddito pro capite, quello che ogni persona ha a disposizione per vivere, ha continuato a crescere. I dati della Banca Mondiale segnalano che solo in pochi casi, come nel 2009, dopo la grande crisi economica e finanziaria scoppiata nel 2008, il reddito pro capite è diminuito, mentre in tutti gli anni dal 1992 ad oggi la crescita è stata positiva. Insomma, ogni persona che vive oggi è in media un poco più ricca del passato.

Dietro la media però gli economisti sanno che si nascondono grandi disuguaglianze. Tra i Paesi più ricchi e quelli più poveri, per esempio: il Prodotto interno lordo cresce di più tra i Paesi delle economie emergenti, ma la crescita della popolazione fa sì che il prodotto pro capite, il reddito che spetta a ciascuno, cresca invece di più nei Paesi che sono già più ricchi, secondo i dati del Fondo monetario internazionale. Le persone che vivono nei Paesi a più alto reddito migliorano la propria situazione più delle persone che vivono nelle economie in via di sviluppo.

Lo stesso può accadere anche all’interno di ogni Paese: le disuguaglianze possono aumentare anche in presenza di un aumento del reddito disponibile e persino se aumenta il reddito pro capite. Succede se l’aumento della cifra che si può spendere non si distribuisce né in maniera equa né a beneficio soprattutto di chi ha di meno e finisce invece per rendere più ricco chi già lo era prima. Anche un aumento di reddito, insomma, può far crescere la disuguaglianza.

