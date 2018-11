I commenti slovacchi all’accordo Brexit: slovacchi all’estero tutelati

L’Unione europea non è felice dell’addio del Regno Unito, ma nemmeno la Slovacchia è contenta, ha detto il primo ministro Peter Pellegrini ieri (domenica) dopo il vertice straordinario UE che si è svolto su questo tema a Bruxelles; in ogni caso, secondo il documento proposto da Londra e approvato dal Consiglio dell’UE, il Regno Unito resterà un partner strategico per l’UE.

Nella dichiarazione politica sulle future relazioni tra l’UE e il Regno Unito, ha rivendicato Pellegrini, sono stati inseriti anche i commenti della Slovacchia riguardo alla ricerca di modi per cooperare dopo la separazione nel campo dei diritti famigliari, nell’armonizzazione dei sistemi sociali, e sullo status degli slovacchi che vivono e lavorano nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

Today I am attending where approves the outcome of the negotiations. A solid good compromise has been reached thanks to and . The ball is now on the side of & — Peter Pellegrini (@PellegriniP_)

Da entrambe le parti, ha sottolineato Pellegrini, è stato dichiarato interesse per una partnership forte e strategica tra il Regno Unito e l’UE. Si tratta, ha chiosato, di un «solido e buon compromesso». Il periodo di transizione è stato fissato alla fine del 2020, ma ci sarà la possibilità di estenderlo di uno o due anni, come concordato dai leader europei. I ventisette membri dell’UE rimanenti, ha affermato il premier slovacco, hanno sempre mantenuto unità assoluta in tutto il corso del processo per arrivare a un compromesso.

Come ha spiegato sul suo profilo Facebook, «La Gran Bretagna lascia l’UE ma non lascia l’Europa». Riferendosi ai connazionali che vivono in Gran Bretagna, Pellegrini ha scritto: «Per la Slovacchia è importante che la posizione degli slovacchi che lavorano e vivono nel Regno Unito non subiscano alcun effetto durante il periodo transitorio. Le relazioni future e le condizioni di lavoro post Brexit saranno oggetto di dibattito, ma penso che sarà nell’interesse sia dell’UE che del Regno Unito mantenere lo status quo per coloro che decideranno di rimanere nel Regno Unito». In altra sede, il premier ha detto che non permetterà a nessuno «di trasformare gli slovacchi in cittadini di seconda classe». Già quattro settimane fa, ha rincarato, «ho detto chiaramente che il governo non avrebbe adottato alcuna misura che avrebbe messo a repentaglio la sicurezza e la sovranità della Slovacchia».

MIMORIADNY SUMMIT EÚ O BREXITE Veľká Británia opúšťa EÚ, ale neopúšťa Európu. Dnes sa v Bruseli konal mimoriadny… Uverejnil používateľ

Domenica i leader dell’UE hanno adottato e approvato formalmente due documenti: l’accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e una dichiarazione politica sulle relazioni future.

Secondo i liberali di SaS, primo partito dell’opposizione, l’accordo sulla Brexit è benvenuto, ma non si può escludere che alla fine si possa sempre dover decidere per una Brexit dura. Data la situazione politica nel Regno Unito, ha detto il deputato SaS Martin Klus, «c’è ancora la possibilità che si debbano chiudere i rapporti con Londra senza un accordo, il che danneggerebbe non solo gli interessi dei nostri cittadini, ma anche i reciproci scambi e gli investimenti».

(Red)

Illustr.: CC0