Torino, apre mostra su 50 anni di Cecoslovacchia, dal 1918 al 1968

Nella Sala Mostre del Palazzo della Città Metropolitana di Torino, sarà inaugurata mercoledì 28 novembre la mostra storica didattica “1918-1968. Dalla nascita della Cecoslovacchia alla Primavera di Praga“, promossa, in occasione del Centenario dalla fondazione della Repubblica di Cecoslovacchia, dalle Ambasciate della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca in Italia, dal Consolato onorario della Repubblica Slovacca a Torino e dal Consolato onorario della Repubblica Ceca in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel 2018 Slovacchia e Repubblica Ceca celebrano due avvenimenti storici importanti – i 100 anni dalla fondazione della Cecoslovacchia e i 50 anni dalla Primavera di Praga. La mostra offre una panoramica degli eventi che hanno permesso la fondazione della Cecoslovacchia nel contesto globale della storia del 20° secolo, con l’Italia che si ritagliò un ruolo cruciale. Il visitatore conoscerà le pietre miliari di questo periodo attraverso le storie di protagonisti politici, come i fondatori dello Stato cecoslovacco Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš e Milan Rastislav Štefánik.

La seconda parte della mostra è dedicata alla Primavera di Praga del 1968 – un avvenimento storico cruciale per la storia della Cecoslovacchia, che è stato molto seguito in in Italia e in tutta Europa. Il tentativo di democratizzare il regime comunista e costruire un “socialismo dal volto umano” fu spezzato con l’invasione in Cecoslovacchia delle truppe “amiche” dei paesi del blocco sovietico.

La mostra ricorda anche le vette della scienza e della cultura cecoslovacca.

All’inaugurazione a Torino saranno presenti i consoli onorari della Repubblica Slovacca Giuseppe Pellegrino e della Repubblica Ceca Franco Aprile.

Dove: Palazzo della Città Metropolitana, Torino

Quando: 28 novembre – 3 dicembre 2018

Orari: dalle 9 alle 19, sabato e domenica esclusi

Nella foto: Milan Rastislav Štefánik (al centro) riceve la bandiera di guerra delle Legioni cecoslovacche dal presidente del consiglio Vittorio Orlando, Roma 24-5-1918