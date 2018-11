Lunedì a Forlì apre una mostra sull’invasione della Cecoslovacchia

Lunedì 26 novembre presso il Campus di Forlì sarà inaugurata la mostra “The Story of an Image: Bare-Chested Man in front of a Tank. Photographs of August 1968 by Ladislav Bielik. Bratislava/Slovakia”. La mostra è incentrata sulle fotografie scattate a Bratislava da Ladislav Bielik nelle ore terribili dell’agosto del 1968, quando la Cecoslovacchia venne invasa dagli eserciti di Unione Sovietica, Polonia, Germania orientale, Ungheria e Bulgaria.

Realizzata grazie all’Ambasciata slovacca in Italia, l’esposizione racconta degli eventi che hanno chiuso tragicamente la stagione di speranza rappresentata dal riformismo della Primavera cecoslovacca, visti da una prospettiva poco conosciuta, quella di Bratislava, spesso dimenticata rispetto a quella più nota di Praga. Protagonisti sono scatti poco conosciuti ma di grande pathos, ritrovati dopo decenni di oblio dalla famiglia del fotografo. La fotografia d’apertura che dà il titolo all’intera mostra – “Uomo a torso nudo davanti a un carro armato” – è riconosciuta come una delle immagini iconiche del XX secolo. Al centro dell’immagine una persona comune, l’idraulico Emil Gallo, che esprime nella sua drammaticità tutta l’impotenza della Cecoslovacchia, ma anche la straordinaria forza morale del movimento di quella Primavera di fronte alla brutalità sovietica e alle logiche della Guerra Fredda. Sia Gallo che il fotografo Bielik furono perseguitati dal regime comunista. Il primo finì per suicidarsi, mentre il fotografo perse il lavoro. Riuscì tuttavia a nascondere foto e negativi dopo la sua morte.

Dopo l’inaugurazione, cui parteciperanno tra gli altri il rettore dell’Università prof. Francesco Ubertini e l’ambasciatore slovacco Ján Šoth, verrà proiettato in prima visione ufficiale il film “Travel Clearance for Aleksander Dubček – Il visto per Aleksander Dubček” che verrà introdotto dal prof. Guido Gambetta, l’uomo che nel 1988 ha conferito a Dubček laurea honoris causa.

Lunedì 26 novembre presso l'Università di Bologna – Campus di Forlì si terrà l'inaugurazione della mostra "The Story of… Uverejnil používateľ

(Fonte Università di Bologna, Ambasciata Slovacca)

Foto: Ladislav Bielik, Bratislava 21. August 1968 © L.Bielik