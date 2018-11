Mantova, dà fuoco a casa e assale la moglie slovacca. Il figlio di 11 anni muore nel rogo

Il padre aveva il divieto del giudice di avvicinarsi all’abitazione della famiglia, dopo diverse aggressioni violente nei confronti della moglie di origini slovacche – da cui si stava separando – e dei ragazzini. La donna era riuscita a mettere in salvo l’altro figlio presente nell’abitazione.

È rimasto intrappolato nella sua cameretta tra le fiamme, nell’incendio appiccato dal padre, che poi è fuggito. Un bambino di 11 anni, Marco Zani, è morto ieri pomeriggio a Ponteterra, frazione di Sabbioneta, nel Mantovano, nella casa di via Tasso 2 dove viveva con la madre e due fratelli. Il padre aveva il divieto del giudice di avvicinarsi all’abitazione della famiglia, dopo diverse aggressioni violente nei confronti della moglie e dei ragazzini.

Ieri, poco prima delle 17, la tragedia. Gianfranco Zani, 53 anni, pittore e tinteggiatore, ha appiccato l’incendio all’interno della casa. La moglie di origini slovacche, Silvinka, era uscita per accompagnare il figlio maggiore, che ha 17 anni, all’oratorio, lasciando a casa gli altri due, Marco e il fratello più piccolo, di 4 anni. È stata lei a dare l’allarme: rientrando a casa, ha visto il fumo e il marito che stava fuggendo a bordo del furgone che utilizza per il suo lavoro. L’uomo ha cercato di speronarla e poi ha schiacciato il piede sull’acceleratore.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

Intrappolato in camera da letto

La donna, in preda al panico, ha subito dato l’allarme ed è riuscita a portare in salvo il figlio minore, che era al piano inferiore. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco e a ruota carabinieri e ambulanze. Il piccolo stava bene, ma Marco, nella sua cameretta, era privo di sensi. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco il bambino stava dormendo ma si è svegliato per il fumo. È rimasto intrappolato perché la porta della camera si era bloccata, e lui avrebbe cercato di respirare attraverso gli scuri della finestra. La caccia all’uomo è scattata immediatamente in tutta la zona, con il massimo allarme per tutte le forze dell’ordine.

La fuga di Zani è durata poco. È stato intercettato alle sei del pomeriggio dagli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore in un bar alle porte del paese. Lo hanno riconosciuto immediatamente, anche per i suoi trascorsi violenti. L’uomo ha giurato che non sapeva della presenza dei bambini in casa. Avrebbe appiccato l’incendio, questa la sua tesi, ai vestiti in un armadio nella camera da letto matrimoniale, al secondo piano.

La famiglia era seguita dai servizi sociali. Proprio a causa delle continue aggressioni di Zani, la donna e i figli erano stati mandati per qualche tempo in una casa protetta dove lui non potesse rintracciarli. Erano rientrati a Ponteterra soltanto due giorni fa, dopo il provvedimento del tribunale che impediva all’uomo di avvicinarsi a meno di 100 metri dalla casa.

(Fonte cc by nc nd)