Governo pronto a sostenere gli investimenti di Kia nell’Industria 4.0

Il governo è pronto a sostenere gli investimenti di Kia Motors Slovakia nel settore smart e nei veicoli alimentati con combustibili alternativi. Il ministro dell’Economia Peter Žiga dopo un incontro con il presidente e CEO di Kia Motors Slovakia, Dae-Sik Kimom, nello stabilimento di Teplička nad Váhom, vicino a Žilina.

La casa automobilistica Kia Motors Slovakia e la sua catena di approvvigionamento sono uno dei pilastri dell’economia slovacca e un importante datore di lavoro. Questo è il motivo per cui il governo intende sostenere investimenti in tecnologie ad alto valore aggiunto che aumenteranno i livelli di competitività, ha detto il ministro Žiga.

Il presidente dell’azienda ha presentato le innovazioni introdotte nella produzione – tre nuove versioni della carrozzeria Kia Ceed per garantire la competitività in Europa – e il piano di sviluppo dell’azienda, che prevede di investire quasi 200 milioni di euro in nuove tecnologie di automazione e robotizzazione.

Oltre agli investimenti relativi all’avvio della produzione di nuovi modelli, Kia Motors Slovacchia ha aperto un centro sanitario all’interno della fabbrica per la prevenzione delle malattie professionali dei dipendenti.

Dae-Sik Kimom ha anche parlato delle sfide che l’industria automobilistica in Slovacchia sta affrontando oggi, della necessità di introdurre nuove tecnologie per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva delle fabbriche.

Kia Motors Slovakia è l’unico stabilimento industriale di Kia Motors Corporation in Europa, la cui produzione di automobili e motori è iniziata nel dicembre 2006. Nell’impianto sono impiegate oltre 3.800 persone. Nei 12 anni di attività, lo stabilimento slovacco ha prodotto oltre 3,1 milioni di veicoli e oltre 4,7 milioni di motori. I modelli di vetture prodotti al momento sono Ceed, Sportswagon, Kia Sportage e KV Venga.

(Fonte )

Foto mhsr.sk

Foto kia.sk