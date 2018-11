Mai stata così alta la concentrazione di gas serra nel mondo

La concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha raggiunto nel 2017 un nuovo, allarmante, picco e non sembra che questo trend possa invertirsi nel prossimo futuro. Il arriva dalla World Metereological Organization, l’agenzia dell’Onu che si occupa di studi metereologici, e sottolinea come i valori di metano, protossido di azoto e anidride carbonica siano molto al di sopra dei livelli preindustriali, con quest’ultima arrivata a toccare le 405,5 parti per milione, una concentrazione che secondo gli esperti si sarebbe potuta registrare soltanto tra i 3 e i 5 milioni di anni fa, quando le temperature erano in media di 2-3 gradi più elevate rispetto a quelle odierne.

I livelli di anidride carbonica superano oggi del 46% quelli presenti nell’atmosfera prima della rivoluzione industriale e nonostante l’aumento sia stato nel 2017 meno significativo rispetto a quello registrato nell’anno precedente – l’anno in cui il mondo conobbe , il fenomeno meteorologico che provocò una siccità tale da ridurre la capacità delle foreste di assorbire Co2, che dunque rimase nell’atmosfera in quantità massicce – il trend prosegue senza particolari flessioni, come da ormai dieci anni a questa parte.

È utile fare un distinguo: i livelli di concentrazione differiscono dalla quantità di emissioni, perché il primo dato si riferisce a ciò che delle emissioni resta nell’atmosfera e che dunque non può essere assorbito dalla Terra attraverso alberi, mari e terreni. Questo genere di dati è rilevante perché i gas in questione hanno un impatto diretto sul nostro clima: i trend che descrivono ci aiutano a capire se gli sforzi attuati per tagliare le emissioni di gas serra stiano funzionando o meno. La cattiva notizia è che al momento la risposta è del tutto negativa.

Secondo il National Climatic Data Center americano, il più grande archivio mondiale di statistiche riguardanti l’atmosfera, i primi sei mesi del 2018 sono stati per il nostro pianeta il quarto anno più caldo di sempre dal 1880 e la temperatura media è aumentata di centigradi rispetto alla media di un secolo fa.

(Simone Fontana, cc by nc nd)

Foto /CC0