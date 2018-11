Governatore FVG a Praga: creato terreno fertile per nostre imprese in Repubblica Ceca

PRAGA\ aise\ – Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un percorso di collaborazione privilegiata volta a favorire contatto e possibile collaborazione a vario titolo di aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d’impresa e qualità di prodotto. Questo l’esito dell’altro ieri a Praga, nella sede dell’ambasciata italiana, tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’ambasciatore italiano nella capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco Pinciroli.

«La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia – ha evidenziato Fedriga – in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all’anno in costante aumento. Siamo pronti – ha aggiunto il governatore – ad attivare dei tavoli di lavoro con l’obiettivo di sviluppare canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse».

A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento, ovvero praticamente nullo.

La Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell’ambito di un Sistema Italia molto apprezzato.

La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca è poi proseguita a Jihlava, città capoluogo della Regione Vysocina, regione centrale della Repubblica Ceca che conta poco più di mezzo milione di abitanti, con la quale è stato riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati, un protocollo di collaborazione risalente al 2006.

di Fedriga con il presidente della Regione Jiri Behounek accompagnato dall’intera giunta locale, ha prodotto un piano d’azione bilaterale destinato a coinvolgere settori cardine quali ricerca, innovazione, salute, istruzione, turismo, cultura e sport.

«Abbiamo condiviso una visione europea comune – ha affermato Fedriga – improntata sullo sviluppo costante dei rapporti interregionali che, tra l’altro, è anche l’indicazione fornita dal presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, all’ambasciatore italiano a Praga, Francesco Saverio Nisio». «La nostra strategia – ha evidenziato il governatore – è quella di accreditare il Friuli Venezia Giulia presso i principali Paesi di riferimento nell’Europa centro-orientale, identificando a questo scopo interlocutori idonei per diventare facilitatori di investimenti bidirezionali e condividere le nostre istanze con altre simili al fine di rafforzarle nei confronti dell’Europa». «Dobbiamo rendere il brand Fvg più attrattivo – ha aggiunto Fedriga – per fare conoscere bene il nostro territorio in quello che è un bacino turistico e commerciale a noi favorevole».

(Fonte aise e Regione FVG)

Foto presidente.regione.fvg.it