La mobilità degli europei: 50 anni di libera circolazione in UE

ROMA\ aise\ – 17 milioni di cittadini europei vivono o lavorano all’estero. Il 4% della popolazione in età da lavoro vive in un Paese membro diverso da quello di nascita. Gli “Eu Movers” sono per il 55% uomini, e il 45% donne. Ogni anno, 1 milione di europei va a vivere all’estero e in 680mila tornano nel loro paese d’origine.

Sono solo alcuni dei dati che la Commissione Europea rende noti oggi in occasione del lancio della campagna celebrative di due pietre miliari dell’Ue: i 60 anni dalla nascita del Coordinamento per la sicurezza sociale e i 50 anni delle norme che hanno stabilito la libera circolazione dei lavoratori in Europa.

«La libertà di movimento è più di un diritto fondamentale stabilito nei trattati dell’UE: è una realtà vivente, apprezzata da milioni di persone», le parole di Marianne Thyssen, commissario responsabile per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità, in occasione del lancio della campagna.

«La libera circolazione non è stata stabilita in un colpo solo: ha richiesto una legislazione apposita che la rendesse concreta e sin dall’inizio è stata accompagnata da adeguate misure di salvaguardia. Oggi – ha aggiunto – commemoriamo le prime e cruciali misure legislative, continuando a migliorare le regole. In effetti, abbiamo ancora un paio di proposte sul tavolo che stabiliscono regole chiare, eque e applicabili per garantire una mobilità equa del lavoro. Nelle prossime settimane, dedicherò tutte le mie energie per assicurarmi che queste proposte vengano approvate e diventino una realtà».

La libera circolazione è una delle conquiste più amate dell’Unione europea. Da quando è entrata in carica nel 2014, la Commissione Juncker ha compiuto uno sforzo considerevole per facilitare la libera circolazione dei lavoratori e proteggere i loro diritti, evitando il dumping sociale e fornendo alle autorità nazionali gli strumenti per combattere i rischi di abuso o casi di frode.

Tra le iniziative della Commissione la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, la modernizzazione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la proposta di istituire un’autorità europea del lavoro.

(aise)

Foto

Foto cc by