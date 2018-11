Il governo di Bratislava vuole più cooperazione con la Germania

Il gabinetto ha dato il via nella riunione di martedì a un piano d’azione per attivare una cooperazione stretta con la Germania in diversi settori, tra cui la digitalizzazione e la difesa. Secondo il progetto di piano d’azione per approfondire il dialogo tra Slovacchia e Germania per il 2019-2021, i due esecutivi dovrebbero discutere congiuntamente del futuro dell’Unione economica e monetaria, della protezione dei dati e dell’attuazione delle ultime tecnologie nel settore automobilistico e della digitalizzazione, e il loro impatto sul mercato del lavoro.

Altre aree di cooperazione tra Bratislava e Berlino comprendono temi quali assistenza sanitaria, politiche estere ed europee, ambiente, istruzione, agricoltura e difesa, nonché aree relative alle politiche finanziarie e interne.

(Red)

Illustr. BS