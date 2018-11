MittelCinemaFest 2018, da domani Bratislava e poi Košice

Prende il via domani in Slovacchia il XVI MittelCinemaFest, rassegna del cinema italiano contemporaneo che si svolgerà dal 22 al 26 novembre 2018 presso il Cinema Lumière a Bratislava e dal 25 al 26 novembre al Cinema Úsmev a Košice. Tutti film usciti in Italia nel 2018, che hanno partecipato a noti festival internazionali e hanno tra i protagonisti attori conosciuti e apprezzati come Alba Rohrwacher, Elio Germano, Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Luca Zingaretti, Barbora Bobulová ed altri. Si tratta di opere, di autori e registi giovani e affermati, che presentano l’Italia contemporanea a un pubblico locale da diverse angolazioni e sempre originale, professionale e con molta ironia. Il MittelCinemaFest è anche noto come il maggiore evento di cinema italiano nell’Europa centrale, che si tiene ogni anno nel mese di novembre in Slovacchia, in Repubblica Ceca e in Ungheria.

Il giorno dell’inaugurazione, giovedì 22 novembre, al Cinema Lumière il fotografo e curatore Marcello Mencarini discuterà inoltre con il pubblico (con traduzione in italiano e slovacco) in un incontro dal titolo “Paparazzi e la Dolce Vita“. Mencarini è il curatore della mostra fotografica “La valigia romana. Immagini ritrovate della Dolce Vita”, una collezione dalla storia particolare che rimanrrà esposta nel foyer del cinema fino al 3 dicembre.

Dopo l’incontro sarà proiettato il primo film della serie, “Saremo giovani e bellissimi” della regista Letizia Lamartire.

Qui il programma:

Saremo giovani e bellissimi

Regia Letizia Lamartire; Italia, 2018, 92′, drammatico

Cast: Barbora Bobulova, Alessandro Piavani, Massimiliano Gallo, Federica Sabatini e altri

Premi e festival: Busan International Film Festival 2018: Flash Forward Competition; Cape Town International Film Market & Festival 2018: Feature Films; La Biennale di Venezia 2018: Settimana della Critica; Lavazza Italian Film Festival 2018: Lights, Drama, Action!

Proiezione in italiano con sottotitoli in slovacco e inglese



Troppa grazia

Regia: Gianni Zanasi; Italia/Grecia/Spagna, 2018, 110′, commedia drammatica

Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron e altri

Premi e festival: Annecy Cinema Italien 2018: Prima; Athens International Film Festival 2018: Festival Darlings; Cinéalma – L’âme de la méditerranée 2018; Cinemed – Festival Cinema Mediterranéen Montpellier 2018: Soirée de clôture; Festival de Cannes 2018: Quinzaine des Réalisateurs – Film de clôture – Label Europa Cinemas; Filmfest München 2018: Spotlight; Haifa International Film Festival 2018: Gala; Karlovy Vary International Film Festival 2018: Horizons; Lavazza Italian Film Festival 2018: Comedy, Italian Style

Proiezione in italiano con sottotitoli in slovacco e inglese





Capri revolution

Regia: Mario Martone; Italia/Francia, 2018, 122′, drammatico

Cast: Marianna Fontana, Reinout Scholten van Aschat, Antonio Folletto, Jenna Thiam e altri

Premi e festival: Annecy Cinema Italien 2018: Prima; Busan International Film Festival 2018: World Cinema; La Biennale di Venezia 2018: Venezia 75 – Premio Francesco Pasinetti, Premio ARCA Cinemagiovani, Premio Lizzani

Proiezione in italiano con sottotitoli in slovacco e inglese



Dogman

Regia: Matteo Garrone; Italia/Francia, 2018, 120′, drammatico

Cast: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi e altri

Premi e festival: Festival de Cannes 2018: En Competition – Best Actor (Marcello Fonte); Jerusalem International Film Festival 2018: International Competition – Best Film

Proiezione in italiano con sottotitoli in ceco



L’ospite

Regia: Duccio Chiarini; Italia/Svizzera/Francia, 2018, 96′, commedia drammatica

Cast: Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato, Federica Victoria Caiozzo aka Thony e altri

Premi e festival: Annecy Cinema Italien 2018: Concorso; Chicago International Film Festival 2018: Comedy; Lavazza Italian Film Festival 2018: Lights, Drama, Action!; Locarno Festival 2018: Piazza Grande

Proiezione in italiano con sottotitoli in slovacco e inglese



25. 11. 2018, ore 18:00

Una storia senza nome

Regia: Roberto Andò, Italia/Francia, 2018, 110′, drammatico

Cast: Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri, Laura Morante, Alessandro Gassmann e altri

Premi e festival: Chicago International Film Festival 2018: Masters, La Biennale di Venezia 2018: Fuori Concorso

Proiezione in italiano con sottotitoli in slovacco e inglese





Lazzaro felice

Regia: Alice Rohrwacher; Italia/Germania/Francia/Svizzera, 2018, 130′, drammatico

Cast: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Agnese Graziani e altri

Premi e festival: Annecy Cinema Italien 2018: Premio Sergio Leone; BFI London Film Festival 2018: Competition; Festival de Cannes 2018: In Concorso – Miglior Sceneggiaturestival 2018: Official Selection out of Competition; a; Filmfest München 2018: CineMasters Competition Haifa International Film Festival 2018: Gala;Hamptons International Film Festival 2018: World Cinema; Jerusalem International Film Festival 2018: In the Spirit of Freedom; Karlovy Vary International Film Festival 2018: Horizons; Lavazza Italian Film Festival 2018: Special Presentation; Melbourne International Film Festival 2018: Feature; New York Film Festival 2018: Main Slate;

Proiezione in italiano con i sottotitoli in ceco



L’uomo che comprò la luna

Regia: Paolo Zucca; Italia/Albania/Argentina, 2018, 103′, commedia

Cast: Jacopo Cullin, Benito Urgu, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Lazar Ristovski, Angela Molina

Premi e festival: Busan International Film Festival 2018: Flash Forward Competition

Proiezione in italiano con i sottotitoli in slovacco e in inglese





La terra dell’abbastanza

Regia: Damiano D’Innocenzo; Italia, 2018, 95′, drammatico

Cast: Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini, Max Tortora, Luca Zingaretti, Demetra Bellina, Michela De Rossi

Premi e festival: Annecy Cinema Italien 2018: Concorso – Prix du Public, Prix du Département; Athens International Film Festival 2018: Festival Darlings; Berlinale 2018: Panorama; Chicago International Film Festival 2018: World Cinema; CPH PIX – BUSTER 2018: New Talent Grand PIX; Karlovy Vary International Film Festival 2018: Another View; Mostra Internacional de Cinema 2018: Competição de novos diretores; Open Roads: New Italian Cinema 2018

Proiezione in italiano con i sottotitoli in slovacco e in inglese



MittelCinemaFest 2018

Quando: 22-26 novembre 2018

Dove: Bratislava – Kino Lumière, Špitálska 4

Quando: giovedì 22 novembre, ore 17:30

Cosa: “Paparazzi e Dolce Vita“ con Marcello Mencarini

Dove: Bratislava – Kino Lumière, Špitálska 4

Quando: 25-26 novembre 2018

Dove: Košice – Kino Úsmev, Kasárenské nám.