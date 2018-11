Tasso di disoccupazione, in ottobre flessione al 5,23%

Calo di 0,15 punti percentuali in ottobre per quanto riguarda il tasso di disoccupazione in Slovacchia, che si è attestato al 5,23%, poco meno di un punto (0,91%) in meno in confronto a un anno fa. Questi i dati pubblicati oggi dal Centro nazionale per il lavoro, gli affari sociali e la famiglia (UPSVR). In ottobre erano 174.171 le persone in cerca di lavoro.

Il ministro del Lavoro Ján Richter (Smer-SD) ha rivendicato che la «tendenza positiva del calo dei disoccupati e dell’aumento dei lavoratori continua». Per questo – ha detto il ministro – vanno ringraziati i datori di lavoro, ma anche gli uffici del Lavoro per l’impegno nel riattivare i disoccupati e prepararli in vari progetti alle nuove esigenze delle imprese. In ottobre, secondo Richter, sono stati circa quattromila i nuovi posti di lavoro e circa cinquemila i posti di lavoro con contratti di collaborazione tipo CoCoPro. Continuano gli sforzi del ministero verso i disoccupati di lunga durata, e frutti li stanno portando, nell’alzare il livello di vita dei lavoratori, anche le diverse misure adottate in relazione al salario minimo, ha detto Richter, secondo il quale i disoccupati di lunga durata registrati sono diminuiti del 55% in tre anni. Ora sono 105.500 i disoccupati fino a dodici mesi, ma ci sono altri 68.700 disoccupati di lunga durata registrati presso gli uffici del lavoro.

Del calo del numero di disoccupati hanno beneficiato tutte le regioni, in particolare quella di Kosice che mostra la caduta più significativa. Alla fine di ottobre gli uffici del lavoro hanno riferito di oltre 82mila posti di lavoro vacanti, un numero in calo di 1.625 rispetto alla fine di settembre. Il più alto numero di posti disponibili è stato pubblicato nella regione di Bratislava, il più basso in quella di Banska Bystrica.

(Red)

Foto pixabay