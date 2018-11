Settimana della cucina italiana, tutti gli eventi in Slovacchia

Prendono il via oggi, come ci informa l’Ambasciata d’Italia, le iniziative organizzate dal Sistema Italia in Slovacchia nell’ambito della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. La manifestazione, promossa dal governo italiano e giunta alla terza edizione, prevede nella settimana dal 19 al 25 novembre oltre 1000 attività promosse in tutto il mondo nel solco delle grandi tematiche che, a partire da EXPO Milano 2015, contraddistinguono l’agroalimentare italiano: qualità, sostenibilità, cultura, sicurezza alimentare, diritto al cibo, educazione, identità, territorio, biodiversità.

L’Ambasciata d’Italia, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio Italo-Slovacca hanno messo a punto per l’occasione un ricco calendario di eventi ed attività allo scopo di promuovere la cucina italiana di qualità e l’eccellenza del nostro comparto agroalimentare, quali segni distintivi del “Marchio Italia” nel mondo.

Il nutrito programma di iniziative è stato idealmente inaugurato già il mese scorso a Bratislava dalla mostra proveniente dall’Archivio Minisini di Cividale del Friuli “Da Cinecittà alla tavola. Il cibo nei manifesti del cinema italiano“, composta da documenti originali inerenti il connubio tra grandi classici del cinema e la cucina italiana, nonché dalla conferenza “Cibo di carta. Dall’Expo 2015 a Bratislava” di Andrea Tomasetig che partendo dal tema dell’Expo 2015 di Milano, ‘Nutrire il pianeta’, ha parlato della gastronomia italiana e della sua evoluzione attraverso la pubblicità.

Video: la presentazione ufficiale della Settimana a Roma

A partire da oggi fino al 25 novembre una serie di ristoranti italiani della capitale slovacca proporranno ogni giorno menu dedicati e volti a far scoprire valorizzare piatti regionali e prelibatezze del Bel Paese.

Il 26 novembre le celebrazioni continueranno a Košice, grazie alla collaborazione della Società Dante Alighieri, con una serata sulla cucina italiana e proseguiranno poi a Bratislava il 28 novembre con l’ “Open Day Momento Espresso“, iniziativa dedicata ad una degustazione di caffè italiano.

E le celebrazioni della tradizione e della cultura culinaria italiana in Slovacchia non si esauriranno nella cornice della Settimana: è prevista infatti per i primi di dicembre una masterclass, a pagamento, per gli studenti dell’Istituto di Cultura, tenuto dallo chef sardo Andrea Ena presso il nuovo spazio enogastronomico “Sapori italiani”.

