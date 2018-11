Kia Motors dà il via alla produzione in serie del modello ProCeed 2019

La fabbrica Kia di Teplička nad Váhom, poco fuori Žilina nel nord della Slovacchia, ha iniziato ieri la produzione della terza generazione del modello Kia ProCeed, che era stata presentata in anteprima al Salone di Parigi e verrà commercializzata solo in Europa a partire dall’inizio del 2019 nelle versioni GT e GT Line. La ProCeed arriva dopo altre produzioni avviate gradualmente nel corso dell’anno, come le versioni a cinque porte e combi della Ceed e di uno Sportage potenziato, ha informato l’azienda. Nel 208 è stato anche applicata con successo una tecnologia di riduzione catalitica selettiva per il controllo attivo delle emissioni, metodologia che riduce significativamente le emissioni dei motori Kia, in linea con gli standard sulle emissioni Euro 6d TEMP.

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetto" nel banner a fondo pagina"

La ProCeed 2019 riformula il nome dalla generazione precedente, il coupé a tre porte Kia pro_cee’d, anch’esso prodotto nello stabilimento slovacco, portando a più di 190.000 le unità realizzate nelle due generazioni del modello. Kia Motors Slovakia è la sola sede produttiva del marchio in Europa. Avviato nel dicembre 2006, l’impianto ha prodotto da allora più di 3,1 milioni di veicoli (Ceed e Ceed Sportswagon, Sportage e Venga) impiegando oggi oltre 3.800 lavoratori.

(Red)

Foto cc by sa