Settimana della cucina italiana nel mondo, i ristoranti che aderiscono in Slovacchia

Dal 19 al 25 novembre anche in Slovacchia si tiene la terza edizione della Settimana della Cucina Italiana, iniziativa ideata dal Ministero italiano degli Affari Esteri che conta oltre 1300 eventi in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere l’agroalimentare e la cucina italiana di qualità, segni distintivi del “Marchio Italia” nel mondo. Hanno aderito quest’anno al progetto tredici ristoranti italiani in Slovacchia che proporranno per tutta la settimana un menù dedicato e volto a far scoprire piatti regionali e prelibatezze del Bel Paese.

In Slovacchia il progetto è organizzato Italo-Slovacca in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Bratislava.

I ristoranti ove si potranno apprezzare dal 19 al 25 novembre i menù degustativi sono:

Bratislava e dintorni

Antica Toscana – Maďarská 101/27, Rusovce

Basilicò – Dunajská 25, Bratislava

Don Saro Cucina Siciliana – Rostovská 7097/22 Bratislava

Luna Rossa – Koprivnická 3401/9D Bratislava-Dúbravka

Osteria dell’Opera – Gorkého 210/5 Bratislava

Ristorante Italiano da Cono Light Park – Račianska 1579/90, Bratislava-Nové Mesto

Ristorante Italiano da Cono Za tehelňou – Za Tehelňou 3977/9 Bratislava-Ružinov

Ristorante Italiano da Cono Zuckermandel – Žižkova 17/A, Bratislava

Ristorante Pizzeria da Mario e Nicola – Hlavná 619/95, Stupava

Sapori Italiani – Krížna 39, Bratislava

Nitra

Boccaccio – Farská 1335/36 Nitra

Žilina

Ristorante e Pizzeria Vulcano – Za plavárňou 8121/1, Žilina

Ružomberok

U Italiana – Podhora 1319/26, Ružomberok

