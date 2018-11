Via libera dell’Europarlamento al pacchetto energia pulita

Arrivano anche le nuove direttive sulle rinnovabili e sull’efficientamento energetico. Ora la parola agli Stati

Le norme ambiziose che avviano l’Europa verso una rivoluzione energetica sono state votate il 13 novembre nella plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo. L’Europa ha preso l’iniziativa, rafforzando il ponte – tra le politiche odierne e la neutralità rispetto al clima entro la fine del secolo – costruito con l’accordo di Parigi.

Il voto ha riguardato tre importanti dossier legislativi che fanno parte del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei: l’efficienza energetica, le energie rinnovabili e la governance dell’Unione dell’energia. «E’ stato un lavoro di squadra» ha affermato la correlatrice francese Michèle Rivasi (Verdi/ALE). «Guardiamo la legislatura nell’arco dei 5 anni: indica agli antieuropei che cosa può fare un’Europa unita».

Il primo obiettivo della nuova legislazione prevede che l’efficienza energetica nell’UE sia migliorata del 32,5% entro il 2030, mentre la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili deve raggiungere almeno il 32% del consumo finale lordo dell’UE. Entrambi gli obiettivi saranno rivisti entro il 2023 e potranno solo essere innalzati.

La governance per realizzare l’Unione dell’energia introduce l’obbligo per ogni Stato membro di presentare un “piano nazionale integrato per l’energia e il clima” decennale – con obiettivi, contributi, politiche e misure nazionali – entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni. «Se vogliamo essere credibili», sostiene il portoghese Carlos Zorrinho (S&D) «dobbiamo realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati. È una grande opportunità strategica».

Una politica vincente per tutti gli europei che porterà a un’indipendenza energetica e geopolitica, sciogliendo i lacci che ci uniscono al gas e al petrolio. «Risparmio energetico» sostiene il tedesco Jo Leinen (S&D) «significa far risparmiare le famiglie: l’energia del sole è gratis, a differenza di quanto paghiamo ogni giorno a Putin per il gas e al Medio Oriente per il petrolio». Se vogliamo costruire una Europa forte, non possiamo continuare a dipendere da importazioni che non ci rendono politicamente indipendenti. Le decisioni prese avranno anche un’altra conseguenza: il monopolio della produzione dell’energia non sarà più nelle mani di poche grandi società, ma ogni singolo cittadino potrà autoconsumare, immagazzinare e vendere energia da fonti rinnovabili a un prezzo pari almeno al valore di mercato. «Viene sancito il principio base secondo il quale l’autoconsumo non è soggetto a oneri, che possono essere imposti dallo Stato solo a precise condizioni. Ciò che è accaduto in Italia, Spagna e altrove dimostra che questi diritti non erano affatto scontati. Inoltre, finalmente viene fatta trasparenza sui sussidi alle fonti fossili inquinanti. Gli Stati membri infatti saranno obbligati a dichiarare tutti i sussidi nazionali all’energia e dovranno fornire un piano sulla graduale eliminazione delle fonti fossili», ha dichiarato Dario Tamburrano (M5S).

L’applicazione della legislazione determinerà importanti riduzioni del consumo energetico, bollette più basse e una migliore salute, contribuendo a combattere la povertà energetica, che colpisce 5 milioni di italiani, ovvero l’8% della popolazione. E sarà uno stimolo alla competitività dell’industria europea, che si tradurrà in ulteriori investimenti, crescita e occupazione, in particolare nel settore delle costruzioni e dell’innovazione. «Tutela dell’ambiente e la competitività delle imprese devono andare di pari passo», secondo la francese Angélique Delahaye (PPE).

Un risvolto importante anche per i biocarburanti. Al bando l’olio di palma, a partire dal 2030 non sarà più considerato una fonte di energia rinnovabile. Verranno eliminati progressivamente i biocarburanti di prima generazione che comportano un elevato rischio di deforestazione e di “cambiamento indiretto di destinazione dei terreni”. A partire dal 2019, il contributo dei biocarburanti di prima generazione sarà gradualmente eliminato, fino a raggiungere quota zero nel 2030. Via libera invece a quelli di seconda generazione. «Abbiamo disincentivato gli investimenti nella nuova produzione di biocarburanti per le colture alimentari» commenta il relatore portoghese per le energie rinnovabili José Blanco López (S&D) «e abbiamo spinto per i biocarburanti avanzati. Siamo anche riusciti a rafforzare l’autoconsumo come diritto, e abbiamo incluso il desiderio del Parlamento di vietare fino al 2026 le spese e le tasse sull’energia autoconsumata».

Ora protagonisti sono gli Stati membri che dovranno trasformare la nuova normativa in fatti concreti. A partire dall’Italia, che per iniziare dovrà mettere uno stop alle sovvenzioni dirette e indirette dei combustibili fossili, ed eliminare tutte le pastoie burocratiche e leggi che remano contro gli incentivi verso le energie rinnovabili, come la legge di “scambio sul posto”, che ora prevede di utilizzare l’energia solo se il luogo di produzione coincide con il luogo dell’autoconsumo.

(Cristina Bellon, cc by nc nd)

Foto