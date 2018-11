Com’è il nuovo sito dell’Ue che vuole raccontarne i vantaggi

What Europe does for me è disponibile in 24 lingue ed è nato per spiegarti perché ti conviene restare in Europa, che tu sia un giovane professionista o un allevatore di suini.

Nell’ottica dell’avvicinamento alle prossime elezioni Europee del 2019, il ha aperto un nuovo sito web, , che vuole raccontare ai 500 milioni di abitanti dell’Unione quali sono i vantaggi derivanti dal farne parte. Il sito è disponibile in ognuna delle 24 lingue dei paesi membri. In un periodo storico in cui la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni comunitarie è ai minimi storici (lo hanno certificato gli ultimi recenti dati Eurobarometro, solo il 44% degli italiani voterebbe per rimanere nell’Ue), l’iniziativa assume contorni particolarmente rilevanti.

Orgoglio europeo

Il progetto di What Europe does for me è articolato in tre macro-sezioni: “Nella mia regione“, “Nella mia vita” e “In primo piano“. La prima illustra i risultati concreti dell’appartenenza comunitaria sul piano, per l’appunto, regionale: selezionando la Lombardia, ad esempio, si scopre che “ del commercio regionale ha luogo con i partner europei nel quadro del mercato interno“, e che, tra le altre cose, “nel quadro della rete Ue per le aree protette , la più estesa al mondo, la Lombardia protegge 242 aeree per la conservazione della biodiversità“.

La seconda sezione è più disegnata su misura per il cittadino: le risoluzioni, i fondi e le policy europee sono qui organizzate sotto 400 profili individuali, che vanno da “Persone preoccupate dalle notizie false” (tranquilli: “nell’ottobre 2017 il commissario dell’Ue per il digitale, Mariya Gabriel, ha chiesto consulenza in materia di notizie false e disinformazione online a esperti del mondo accademico, delle piattaforme online, degli organi d’informazione e della società civile“) ad “Allevatori di suini” (“possono beneficiare di una serie di misure previste dalla politica agricola dell’Ue, come gli aiuti all’ammasso privato e la classificazione delle carcasse“).

L’ultimo menu, “In primo piano“, è invece una raccolta di 24 documenti fondanti dell’Ue, su temi che spaziano dalla lotta al terrorismo alla cultura, e dalla migrazione alla politica industriale.

Servirà a qualcosa?

Difficile stabilire l’impatto effettivo di iniziative del genere: per quanto ben congegnato, What Europe does for me potrebbe rimanere una bella vetrina che pochi euroscettici finiranno per consultare (le , d’altronde, spiegano che difficilmente sui social network finiamo per farci persuadere da chi non la pensa come noi). Viceversa, un’ipotesi opposta – e ardita – lo può vedere come una possibile prima risposta ufficiale al variegato mondo delle fake news riguardanti le istituzioni europee.

In ogni caso, il sito non è il primo tentativo di Bruxelles di sensibilizzare l’opinione pubblica in vista delle Europee: la campagna principale, in questo senso, è , un’iniziativa internazionale – e declinata su ogni paese membro – volta a portare i cittadini europei alle urne e a fare in modo che votino consapevolmente e in modo informato.

(Davide Piacenza, cc by nc nd)