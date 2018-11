J&T multata dall’antitrust per le librerie Panta Rhei

L’Ufficio antimonopoli slovacca (PMÚ) ha euro la società J&T Finance Group SE (JTFG) per violazione della legge che disciplina la tutela della concorrenza economica nel suo acquisto della catena di librerie Panta Rhei. Il gruppo finanziario è stato giudicato colpevole di non aver comunicato all’autorità il cambiamento nella struttura proprietaria della società, malgrado l’obbligo di informare l’antitrust per ottenere il via libera.

Una multa, più modesta, è stata comminata anche all’uomo d’affari ceco-slovacco Ladislav Bödők – 7mila 500 euro. I due soggetti sanzionati – l’uno acquirente dal secondo del 40% della rete di librerie, l’altro rimasto principale proprietario con il 60% – hanno per di più iniziato a condurre l’attività della più grande catena di librerie in Slovacchia, Panta Rhei, trattando dei diritti e doveri derivanti dall’operazione di compravendita, prima che l’autorità per la concorrenza potesse decidere sulla questione. Le indagini di PMÚ sono iniziate nel 2012, dopo che i media hanno riferito della vendita di Panta Rhei.

In origine, le multe erano rispettivamente di 1,2 milioni e 15.000 euro, ridotte poi a metà dopo la dichiarazione di colpevolezza sia di ​​JTFG che di Bödők.

Secondo il quotidiano Sme, la sentenza di PMÚ mette anche in chiaro per la prima volta chi è il vero proprietario del 40% di Panta Rhei, dato che formalmente la quota era stata comprata da una società che si chiama Diversified Retail Company, di proprietà di 11 manager di J&T, attraverso una rete di società di comodo, ma parte del denaro per l’acquisto è arrivato da J&T Bank, che aveva un privilegio sulle quote aziendali della Diversified Retail Company.

J&T ha, oltre alla minoranza di Panta Rhei, anche il controllo di Ikar, il più grande editore distributore di libri nel paese.

(Red)

Foto cc by