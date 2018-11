Mercoledì a Bratislava Matteo Strukul con la sua saga dei Medici

Lo scrittore padovano Matteo Strukul, vincitore del Premio Bancarella 2017, sarà domani, mercoledì 14 novembre a Bratislava, dove alle 18:00 incontrerà il pubblico presso la Libreria Martinus (Obchodná 26) in occasione della traduzione in lingua slovacca ( ) dei suoi romanzi dedicati alla famiglia de’ Medici.

Questa avvincente tetralogia narra le vicende della nota dinastia dei Medici, che in Italia è protagonista della seconda serie televisiva in onda sulla Rai, attraverso storie di cospirazioni e tradimenti, in quel periodo di grande rivoluzione culturale che è stato il Rinascimento italiano.

Nato a Padova nel 1973, Matteo Strukul si è laureato in giurisprudenza e diritto europeo e ha pubblicato diversi romanzi. Le sue opere sono in corso di pubblicazione in undici lingue e opzionate per il cinema. Il primo romanzo della serie uscito nel 2016 per Newton Compton (“Una dinastia al potere”) ha vinto il Premio Bancarella 2017. Sono seguiti “Un uomo al potere”, “Una regina al potere” e “Decadenza di una famiglia”. Strukul vive fra Padova, Berlino e la Transilvania. Il suo sito internet è www.matteostrukul.com.

L’incontro a ingresso libero, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura, sarà in lingua italiana e slovacca, tradotto consecutivamente. Info: .

(Red)