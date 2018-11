124 persone hanno chiesto asilo in Slovacchia nel 2018

Secondo quanto comunicato dal ministero degli Interni, nei primi otto mesi di quest’anno in Slovacchia 124 persone. Solo due hanno ricevuto lo status di asilo finora nel 2018, e ad altre dieci è stata riconosciuta una forma di “protezione sussidiaria”. In questo momento sono ospitati in tre strutture in Slovacchia circa 30-35 migranti, le cui rischieste di asilo sono all’esame delle autorità.

Nel 2017 il ministero slovacco ha registrato 166 richieste, e ha concesso l’asilo a 29 persone e la protezione sussidiaria ad altre 25 persone. Essi, spiega il ministero, possono lavorare e studiare in Slovacchia, avendo tutti i diritti dei cittadini slovacchi ad eccezione del diritto di voto alle politiche.

(Red)

Foto cc by nd

Famiglia siriana in campo rifugiati in Giordania