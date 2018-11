Allarme Unicef: nel mondo 200 milioni di bambini malnutriti

ROMA\ aise\ – “Ogni anno la malnutrizione è concausa della morte di circa 3 milioni di bambini sotto i 5 anni. Oltre 200 milioni sono i bambini malnutriti in tutto il mondo. In Yemen, ogni anno 30.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per malattie che hanno come concausa la malnutrizione. 1,8 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta, di questi 400.000 bambini rischiano la vita e un totale di 18,5 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare. In Repubblica Democratica del Congo 2 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta grave”. La denuncia arriva dall’UNICEF e più precisamente dalle parole di Francesco Samengo, presidente dell’UNICEF Italia, che annuncia una nuova campagna di raccolta fondi contro la malnutrizione.

L’UNICEF ha lanciato infatti “ per curare e proteggere milioni di bambini malnutriti in tutto il mondo”, che proseguirà sino al 2 dicembre 2018 attraverso il numero solidale 45525. “L’UNICEF lavora per salvare i bambini colpiti da malnutrizione, per prevenirne le cause ed evitare che altri bambini si ammalino”.

In Yemen 2.575 bambini sono stati uccisi, 4.064 feriti, 2.706 bambini maschi reclutati nei combattimenti. Ogni 10 minuti un bambino muore per malattie facilmente prevenibili e i tassi di matrimoni infantili sono aumentati di due terzi.

In Repubblica Democratica del Congo circa 7,9 milioni di bambini hanno bisogno di aiuto e assistenza. Questi bambini hanno il diritto di riavere l’infanzia che è stata loro negata.

Fino al 2 dicembre 2018 è possibile donare: 2 euro al 45525 con SMS da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali; 5 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; 5 o 10 euro al 45525 con chiamata da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone, Tiscali.

Per combattere la malnutrizione, l’UNICEF garantisce in tutto il mondo interventi semplici e a basso costo, come latte e alimenti terapeutici ad alto contenuto proteico, vitamine e sali minerali in grado di restituire peso e forza a neonati e bambini fortemente debilitati. Interventi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

I fondi raccolti dall’UNICEF saranno destinati ai programmi per la nutrizione infantile, con particolare attenzione ai paesi colpiti da emergenze umanitarie, come Yemen e Repubblica Democratica del Congo.

(aise)