La settimana della scienza e della tecnologia in Slovacchia

È in corso di svolgimento in Slovacchia la , rassegna che ogni anno include centinaia di eventi dedicati a queste discipline, con l’obiettivo di divulgarle tra il pubblico e soprattutto renderle familiari alle generazioni più giovani, incoraggiando i ragazzi allo studio delle discipline scientifiche. Saranno 400 gli eventi – tra conferenze, dimostrazioni, esperimenti e altro – che si tengono in tutta la Slovacchia.

Lunedì è stata inaugurata la 15a edizione, e proseguirà fino a domenica 11 novembre. A organizzarla sono il ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Centro nazionale per l’informazione scientifica e tecnica, concordi sull’idea che promuovere scienza e tecnologia sia un investimento nel progresso economico e sociale e vada a contribuire a risolvere problemi e sfide globali.

Tra gli eventi più importanti della Settimana si segnala, oggi 8 e domani 9 novembre, “Veda netradične”, presso il padiglione A0 dell’area espositiva di INCHEBA a Bratislava (ore 9:00 – 19:00). Qui sarà presente in Slovacchia per la prima volta anche il CERN, l’organizzazione europea per la ricerca nucleare, che è anche il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, nel cui stand fornisce informazioni ai visitatori e alcune attività di realtà virtuale.

(Red)