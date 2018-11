La classe media della Slovacchia è la più ricca nell’OCSE

La classe media in Slovacchia ha più ricchezza di qualsiasi altra classe media nei 36 paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che rappresentano con alcune eccezioni la gran parte delle nazioni più industrializzate e ricche del mondo.

La Slovacchia tuttavia non spicca per l’equità della distribuzione di ricchezza, e il divario tra le diverse classi rimane molto ampio posizionando il paese al 13esimo posto di questa classifica: il 60% delle famiglie con redditi più bassi ha il 26% della ricchezza netta, mentre il 10% delle famiglie più ricche possiede il 34% della ricchezza. Questa è una cifra molto alta rispetto ad altri paesi. Ad esempio, in Austria, la stessa percentuale di famiglie a basso reddito detiene l’8% della ricchezza e solo il 2,4% negli Stati Uniti.

Al vertice dei paesi in cui la distribuzione dei redditi è più equa vi sono i Paesi Bassi, Finlandia, Norvegia, Francia, Islanda, Belgio e Germania. Al contrario, la distribuzione del reddito meno equa si trova in Romania, Italia e Lituania.

In Slovacchia, la classe media è molto ampia. La percentuale di persone che possiedono beni immobili è molto più alta che in altri paesi, anche se il reddito è più basso: due terzi delle famiglie hanno la proprietà della propria abitazione e non pagano alcun mutuo.

Tuttavia, più della metà degli europei ha una ricchezza superiore alla media slovacca: se la ricchezza dei più ricchi slovacchi ammonta a meno di un miliardo e mezzo di euro, i magnati austriaci hanno una fortuna di 20 miliardi di euro.

La causa del livello più basso di ricchezza rispetto ad altri paesi è legata al cambiamento relativamente recente del sistema politico-economico e all’assenza della cultura del risparmio e del profitto. Gli slovacchi non investono, o investono molto poco, in attività finanziarie. Negli Stati Uniti, metà della fortuna delle persone più ricche è costituita da attività finanziarie e il 10% delle famiglie più ricche possiede il 79% della ricchezza nazionale.

