Scambi con l’estero, avanzo di 2 miliardi nei nove mesi del 2018

Nel settore del commercio estero la Slovacchia ha registrato nel mese di settembre un avanzo di 436,8 milioni di euro, in calo del 3,77% rispetto allo scorso anno. Le esportazioni totali, dell’Ufficio di Statistiche, sono ammontate a 6,98 miliardi di euro, il 5,2% in più dello stesso mese del 2017, mentre le importazioni sono cresciute del 5,8% a 6,543 miliardi di euro.

Nei primi nove mesi 2018 l’export è salito del 7,1% (58,565 miliardi) e l’import del 7,3% (56,396 miliardi), con un avanzo nel periodo gennaio-settembre di 2,1 miliardi, 74 milioni in più dell’anno scorso. A fine settembre gli scambi da e per altri paesi membri dell’UE registravano aumenti in tutte e due le diresioni: le esportazioni sono incrementate del 7,6%, arrivando all’85,5% del totale esportato dalla Slovacchia, mentre le importazioni hanno rappresentato il 68% del totale, in aumento del 9,5%. Il commercio extra-UE ha visto crescere del 4,2% l’export e del 2,8% le merci e servizi importati.

I prodotti più importanti negli scambi con l’estero nei primi nove mesi sono ancora i macchinari e i mezzi di trasporto, che valgono ben il 60% di tutte le esportazioni e il 47,9% delle importazioni.

L’Ufficio di Statistica slovacco ha informato anche sui 2018. Il deficit commerciale con l’estero è stato pari a 125,5 milioni di euro. Tra il primo gennaio e la fine di agosto di quest’anno è stato con la Germania il maggior surplus della bilancia commerciale, 2,95 miliardi di euro. Seguono la Francia con 1,77 miliardi, il Regno Unito con 1,66 miliardi, l’Italia con 1,5 e l’Austria a 1,44 miliardi di euro. I passivi più consistenti negli scambi commerciali la Slovacchia li registra invece con la Corea del Sud, per ben 2,8 miliardi, la Cina con 2 miliardi e la Russia con 1.6 miliardi di euro.

(La Redazione)

Foto pixabay CC0