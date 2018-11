Aumenteranno i sussidi sociali per i più bisognosi

In accordo con un disegno di legge approvato ieri dal governo, i benefici sociali per le persone più povere dovrebbero salire del 5% a partire dal marzo del prossimo anno. Il sussidio individuale per una persona bisognosa salirà così a 64,70 euro al mese, mentre un genitore single con un massimo di quattro figli riceverebbe 123,10 euro. Una coppia senza figli avrà 112,50 euro, e una con un massimo di quattro bambini 168,40 euro al mese.

Inoltre, il documento redatto dal ministero del Lavoro ha istituito alcune misure per impedire che i sussidi vengano utilizzati in modo improprio, che prevedono una più attenta valutazione della situazione dei beneficiari.

(Red)

