In aumento il numero di nuove società in Slovacchia

Nei primi nove mesi del 2018 sono nate in Slovacchia 15.648 nuove società, una cifra che, secondo la , è la più alta negli ultimi quattro anni, addirittura quasi 6.000 in più rispetto ai primi nove mesi del 2015. Delle nuove costituzioni, 15.501 sono società a responsabilità limitata e 147 società per azioni.

Il mese di marzo è stato quello più attivo, con 2.082 nuove imprese registrate, mentre luglio (1.478) è stato il mese più “morto”.

Bratislava con la sua regione guida la classifica con il maggior numero di nuove società – 5.024 s.r.o. e 99 a.s., mentre quella di Trencin chiude l’elenco con rispettivamente 1.128 e 5.

Alla fine di settembre erano 269.645 le aziende attive in Slovacchia, di cui 262.183 erano società a responsabilità limitata e 7.462 società per azioni.

