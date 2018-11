Il premier Pellegrini visiterà Azerbaigian e Kazakistan

Il primo ministro Peter Pellegrini andrà in visita ufficiale in Azerbaigian e Kazakistan a metà novembre, con il proposito di dare impulso allo sviluppo delle relazioni istituzionali e commerciali tra la Slovacchia e i due paesi asiatici, e a rafforzare la cooperazione economica e in diversi specifici settori. Ad accompagnare il premier sarà una delegazione di imprenditori slovacchi interessati a stringere accordi e firmare contratti

La visita in Azerbaigian si svolgerà tra il 12 e il 14 novembre, cui seguira il trasferimento in Kazakistan tra il 15 e 16 novembre. Secondo il ministero degli Affari esteri, che l’ha organizzata, la visita ha anche l’obiettivo di confermare l’interesse della Slovacchia nel cementare relazioni con i paesi dell’Asia centrale. La regione del Caucaso meridionale, ha dichiarato il ministero degli Esteri con una nota, sarà del resto anche al centro delle attenzioni della Presidenza slovacca dell’OSCE che si svolgerà nel 2019. In Azerbaigian il premier Pellegrini dovrebbe anche tenere discorsi su temi internazionali.

(Red)

Foto cc by sa

Baku, capitale dell’Azerbaigian