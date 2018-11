Immobili residenziali, prezzi in crescita del 4% annuo nel terzo trimestre

Nel terzo trimestre 2018 il prezzo degli immobili residenziali in Slovacchia è aumentato del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, arrivando a 1.433 euro per metro quadrato, soprattutto per l’effetto di rallentamento dei prezzi di appartamenti e case nella capitale Bratislava. Secondo la Banca nazionale della Slovacchia (NBS), si tratta del ritmo di crescita più lento dal marzo 2016. La causa, dice NBS, viene in parte dalla stretta decisa di recente nella concessione di prestiti e mutui, con l’introduzione di regole più rigide. Si può già ora prevedere che il trend proseguirà anche nei prossimi trimestri, con una ulteriore diminuzione del numero e valore di richieste di prestiti per la casa, secondo NBS.

I prezzi registrati a Bratislava hanno segnato un calo rispetto al secondo trimestre, passando da 1.981 a 1.950 euro al metro. Nel confronto annuo, tuttavia, i prezzi erano superiori del 2,6%.

(Red)

Foto CC0