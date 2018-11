Aumenta a dicembre il prezzo del gas per le famiglie. Lo stesso avverrà per la luce

SPP, la principale società del gas in Slovacchia, ha annunciato che a partire dal 1° dicembre modificherà i prezzi delle forniture di gas alle famiglie, come deciso dall’Autorità per l’energia Urso. L’aumento medio sarà pari al 6%. Anche altri fornitori di energia hanno comunicato ai propri clienti una simile mossa, causata dall’aumento dei prezzi dell’energia in tutto il mondo, e i prezzi del petrolio greggio che sono raddoppiati in un anno grazie alle strategie al rialzo delle potenze petrolifere.

Ci si aspetta, oltre a quello del gas, anche un aumento dei prezzi per energia elettrica e teleriscaldamento. Già si era parlato qualche tempo fa di un rincaro dei prezzi dell’elettricità per i consumatori finali, che si stima dovrebbero salire di un 10%. In questo caso, a contribuire al rialzo ci sono anche le quote di prezzo previste per il sostegno governativo all’estrazione del carbone, un elemento contestato da certi ambienti dell’opposizione. Mentre per il riscaldamento la manovra avrà presumibilmente effetto da gennaio 2019.

(Red)

Foto CC0