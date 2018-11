Grande guerra, il presidente Mattarella alle celebrazioni del 4 Novembre a Roma e Trieste

ROMA\ aise\ – Le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, nel Centenario della fine della Grande Guerra, avranno inizio domani pomeriggio 3 novembre al Quirinale con la cerimonia di consegna da parte del Presidente Sergio Mattarella delle insegne dell’Ordine Militare d’Italia. Proseguiranno poi il 4 novembre a Roma a Piazza Venezia, al Sacrario di Redipuglia e a Trieste.

La mattina di domenica 4 novembre, il Presidente Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta e dal Capo di Stato Maggiore, generale Claudio Graziano, deporrà una corona d’alloro sulla all’Altare della Patria a Roma, alla presenza delle alte cariche civili e militari.

Si trasferirà quindi al dove renderà omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale.

Successivamente il Capo dello Stato sarà in per la cerimonia commemorativa, caratterizzata da diversi momenti che rievocheranno alcuni fatti significativi della fine della Grande Guerra: l’ingresso delle truppe italiane a Trieste e il sorvolo di un velivolo dell’epoca. In programma anche il lancio di paracadutisti militari con il vessillo Tricolore e la presenza di due unità navali della Marina Militare. Chiuderà la manifestazione il passaggio delle Frecce Tricolori.

