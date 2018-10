Ieri a Praga celebrazione congiunta per i 100 anni della Cecoslovacchia

I maggiori rappresentanti dello Stato slovacco hanno presenziato ieri a Praga alle celebrazioni e alla parata militare per il Centenario della fondazione della Cecoslovacchia, nata il 28 ottobre 1918. Secondo gli organizzatori cechi è stata la più grande parata militare nei 25 anni di storia della Repubblica Ceca. Erano presenti anche guardie d’onore provenienti da Slovacchia, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Italia. La Slovacchia è stata rappresentata dal presidente Andrej Kiska, dal primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD), dal presidente del Parlamento Andrej Danko (SNS) e dal ministro della Difesa Peter Gajdos (SNS).

Nel corso delle celebrazioni, il presidente ceco Miloš Zeman ha detto che la spada che fu di Milan Rastislav Štefánik, il primo ministro della Difesa dell’ex Cecoslovacchia, sarà portata nella sala Vladislav del castello di Praga. Più tardi, tra le altre cose, i rappresentanti istituzionali di Cechia e Slovacchia hanno reso omaggio alla statua davanti all’Osservatorio astronomico di Praga a lui dedicato, nel parco Petřín della capitale ceca. Štefánik, generale, diplomatico, scienziato e politico slovacco, è una delle tre personalità, con Tomáš Garrigue Masaryk (primo presidente) ed Edvard Beneš (ministro degli Esteri e poi presidente anch’egli), che hanno lavorato alacremente per ottenere il consenso internazionale alla nascita della Cecoslovacchia dalle ceneri dell’Austria-Ungheria.

Nel suo discorso durante le celebrazioni, il primo ministro Peter Pellegrini che è bene ricordare la nostra storia, «ma dovremmo curarci anche del nostro futuro», che secondo le sue parole, è «molto positivo per noi». Io intendo il Centenario, ha sottolineato il capo del governo slovacco, «come il momento in cui finalmente, dopo mille anni di stenti e di oppressione della nazione slovacca, è stato finalmente possibile avere un proprio Stato. Per circa 75 anni siamo stati insieme ai fratelli cechi, e ora viviamo una storia venticinquennale di successo della Repubblica Slovacca indipendente».

Gli stessi alti rappresentanti di Slovacchia e Repubblica Ceca saranno di nuovo fianco a fianco domani 30 ottobre a Martin, in Slovacchia, dove saranno celebrati i 100 anni della Dichiarazione omonima, e poi a Ružomberok. Appuntamento a partire dalle 10 a Martin, dove il clou si svolgerà su Divadelné námestie, dove si trova l’edificio storico dell’ex banca Tatra, nel quale 100 anni fa, il 30 ottobre 1918, fu conclusa la Dichiarazione del popolo slovacco che, invocando il principio di autodeterminazione dei popoli dichiararò che il Consiglio nazionale slovacco era l’unico rappresentante autorizzato a parlare in nome del popolo slovacco. Alle 19, concerto di gala al Palazzo dello sport di Ružomberok. .

Ricordiamo che, in via eccezionale, e come deciso dal Parlamento nel maggio scorso, la giornata di domani sarà festa nazionale.

