Il Sikkim è il primo Stato al mondo biologico al 100%

Più di 66mila agricoltoriaiutati; incremento del 50% nel turismo del 50% tra il 2014 e i 2017; migliorate le condizioni di vita. Sono i motivi per cui lo Stato indiano del Sikkim, il primo Stato al mondo biologico al 100%, per le “politiche che guardano al futuro”. Si tratta del premio “ ”, conferito ogni anno dalle Nazioni Unite per le iniziative politiche che “creano migliori condizioni per le generazioni presenti e future”.

Nel 2016 il piccolo Stato sulla catena dell’Himalaya è stato dichiarato “totalmente biologico”, dopo che le amministrazioni locali hanno deciso di puntare sull’agricoltura organica eliminando fertilizzanti e pesticidi chimici. Maria-Helena Semedo, vice-direttore generale della Fao, co-sponsor del riconoscimento, ha detto che l’esempio del Sikkim dimostra che il biologico “non è più un sogno irrealizzabile, ma una realtà”.

In passato il premio è stato accordato alle politiche che hanno contribuito a combattere i fenomeni della desertificazione, della violenza contro le donne, le armi nucleari e l’inquinamento degli oceani. L’edizione di quest’anno verteva sull’utilizzo di tecniche agricole sostenibili, come il riciclo dei residui del raccolto come compost, piantare alberi nelle fattorie e ruotare le coltivazioni per migliorare il suolo e proteggerlo dai parassiti. Secondo i sostenitori di queste tecniche, l’agro-ecologia potrebbe aumentare i guadagni degli agricoltori, rendere le aziende agricole più resistenti ai cambiamenti climatici come le precipitazioni irregolari e gli estesi periodi di siccità che ostacolano la produzione di cibo.

Il Future Policy Award 2018 è stato dedicato alle politiche che aumentano l’agroecologia, contribuiscono alla protezione della vita e dei mezzi di sostentamento dei piccoli produttori alimentari, assicurano sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementano pratiche agricole resilienti al clima. Come si legge dal sito del premio, i vincitori dimostrano che con politiche adeguate può essere raggiunta la transizione verso un’agricoltura sostenibile e sistemi alimentari, una transizione che garantisca cibo sano per tutti, che superi le disuguaglianze sociali ed economiche e protegga il nostro ambiente, il clima e la biodiversità. La cerimonia di premiazione festiva si è tenuta il 15 ottobre 2018, durante la World Food Week 2018 presso la sede della FAO a Roma, in Italia.

Foto: Terrazzamenti di riso in Sikkim

Sotto: campi di te in Sikkim

