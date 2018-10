Governo: al distretto di Rožňava altri 1,4 milioni per sviluppo e occupazione

All’ultimo consiglio dei ministri, che si è tenuto mercoledì a Rožňava, nella regione di Košice, il di euro sotto forma di contributo regionale per l’area che è inclusa nell’elenco dei distretti meno sviluppati della Slovacchia. I fondi dovranno essere utilizzati per la ricostruzione di infrastrutture stradali e piccoli progetti in città e paesi. In particolare, sarà finanziato il progetto di rifacimento del percorso nella grotta di Ochtinská, una delle uniche tre grotte di aragonite in tutto il mondo, dichiarata monumento naturale nazionale e iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell’UNESCO. E un sussidio di 300mila euro sarà invece destinato al restauro del giardino storico della città capoluogo.

Rispetto a due anni fa, quando il governo di Robert Fico approvò il piano d’azione per il distretto, con un budget di investimenti di 109 milioni di euro, la situazione occupazionale di Rožňava è notevolmente migliorata. Il tasso di senza lavoro è sceso nel distretto dal 20,7% dell’agosto 2016 al 14,07% del settembre 2018. Il piano del 2016 comtemplava la creazione di oltre 1.300 nuovi posti di lavoro entro il 2020: ad oggi, ha sottolineato il ministro del Lavoro Jan Richter, ne sono stati offerti più di 2.200, permettendo tra l’altro di togliere dalle liste del collocamento 2.000 disoccupati di lunga durata, un terzo dei quali di etnia rom.

Proprio sui rom, che nel distretto sono in numero rilevante, il primo ministro ha auspicato che i datori di lavoro non si lascino influenzare dai luoghi comuni e diano «a tutti coloro che vogliono lavorare un’opportunità, naturalmente se hanno le caratteristiche professioniali necessarie». Pellegrini ha chiesto di «non discriminarli solo per il colore della loro pelle», perchè quando si tratta di lavoro «non vorrei vedere alcun segno di razzismo o avversione della maggioranza della popolazione verso altre nazionalità o minoranze etniche». Molte aziende dicono che, una volta superate le diffidenze iniziali, dopo un certo tempo «è stato possibile lavorare molto bene con queste persone».

(La Redazione)

Foto cc by sa

Foto Vlada SR