Belluno, apre oggi la mostra ‘Adam’s Keys’ di Roman Ondák

Le mostre e i riconoscimenti

ha rappresentato la Slovacchia alla LIII Biennale di Venezia nel 2009, ha partecipato a dOCUMENTA (13), Kassel, ed è stato nominato the Artist of the Year da Deutsche Bank a Berlino nel 2012 . Le sue principali mostre personali includono: Based on True Events, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regenburg (2018); Objects in the Mirror, BASE / Progetti per l’arte, Firenze (2018); Man Walking Toward a Fata Morgana, The Arts Club of Chicago, Chicago (2017); History Repeats Itself, KUNSTEN Museum of Modern Art, Aalborg (2017); The Source of Art is in the Life of a People, South London Gallery, Londra (2016); Roman Ondak, Kaldor Art Projects, Sydney (2014); Some Thing, The Common Guild, Glasgow (2013); Escena, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (2013); Roman Ondak, Musée d’art moderne de la Ville de Paris /ARC, Parigi (2012); do not walk outside this area, Deutsche Guggenheim, Berlino (2012); Within Reach of Hand or Eye, K21, Düsseldorf (2012); Time Capsule, Modern Art Oxford, Oxford (2011), e Measuring the Universe, MoMA, New York (2009).