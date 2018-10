Associazioni e Ong avranno un loro registro ufficiale dal 2019

Dal prossimo anno le organizzazioni del terzo settore saranno elencate in un registro specifico in base alla legge sul ‘registro delle ONG ‘ approvata ieri in Parlamento con 144 voti. La nuova disposizione farà ordine e trasparenza nel settore, secondo il ministro dell’Interno Denisa Saková (Smer-SD), e sarà fonte primaria e unificata di informazioni su “associazioni civili, organizzazioni sindacali, organizzazioni di datori di lavoro, organizzazioni con membri stranieri, organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono servizi pubblici, fondazioni e fondi non di investimento”.

La proposta vuole modificare l’attuale mancanza di chiarezza legale nel registrare i dati degli organi statutari e dei membri degli organi statutari di queste organizzazioni. Oggi non esistono informazioni organiche aggiornate nè presso le amministrazioni pubbliche né in altri luoghi.

